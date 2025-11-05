2. Saisontor von Hillebrand bei HSV-Niederlage!

„Immer den Menschen gesehen, nicht nur die ‘Fußball-Dunsti‘“

„Ich glaube, alle, die in den letzten Monaten nahe bei mir waren, wissen, dass ich die Verletzung von der ersten Sekunde an akzeptiert habe. Ich habe sie nie als Rückschritt gesehen, sondern als Chance, mich neu zu sortieren. Und ich bin dankbar für alle, die mich begleitet haben. Sie haben in mir immer den Menschen gesehen, nicht nur die ‘Fußball-Dunsti‘. Das bleibt für immer. Genau das macht dieses Comeback so besonders“, sagte die 28-Jährige.