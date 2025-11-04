Vorteilswelt
Strand statt Palast

Prinz William baggert barfuß an der Copacabana

Royals
04.11.2025 11:02

Barfuß, gut gelaunt und sportlich wie selten! Prinz William (43) hat seine Brasilien-Reise mit einem überraschend lässigen Auftritt begonnen: Der britische Thronfolger zog Schuhe und Socken aus und stürzte sich an der legendären Copacabana in Rio de Janeiro mitten in ein Beachvolleyball-Match! 

Gemeinsam mit der brasilianischen Olympiateilnehmerin Carolina Solberg zeigte der Royal, dass er nicht nur im Buckingham Palace, sondern auch im Sand eine gute Figur macht – und tatsächlich: William punktete mehrfach und sorgte für jubelnde Zuschauer am Strand.

Der Besuch an der Copacabana war Teil seines mehrtägigen Aufenthalts in Brasilien, wo William den renommierten Earthshot-Preis verleiht und an der Weltklimakonferenz COP30 teilnimmt. Der sportliche Auftritt sollte zeigen, dass Klimaschutz und Lebensfreude zusammenpassen.

Prinz William beweist beim Beachvolleyballspiel am Copacabana-Strand seine Sportlichkeit.
Prinz William beweist beim Beachvolleyballspiel am Copacabana-Strand seine Sportlichkeit.

Treffen mit Fußball-Ikone
Später traf der Prinz im legendären Maracanã-Stadion auf Fußball-Ikone Cafu und Kinder, die über ein Bildungsprogramm des Earthshot-Preises in Themen rund um Umwelt und Klimawandel geschult werden. „Ihr alle leistet fantastische Arbeit, und ich möchte euch für euren Mut und eure Tapferkeit danken“, sagte William laut der Nachrichtenagentur PA.

Prinz William (rechts) unterhält sich mit dem ehemaligen brasilianischen Fußballspieler Cafu ...
Prinz William (rechts) unterhält sich mit dem ehemaligen brasilianischen Fußballspieler Cafu (Mitte)

„Wir sind hier, um euch jede Unterstützung zu geben, die ihr braucht – ihr seid die Zukunft.“ Bei der Jahresversammlung seiner Stiftung United for Wildlife will William außerdem eine neue Initiative zum Schutz des Amazonas-Regenwaldes vorstellen – ein Herzensthema des Prinzen. Eines ist sicher: Mit seinem barfüßigen Beach-Volleyball-Auftritt hat der britische Thronfolger in Rio nicht nur für Schlagzeilen, sondern auch für Sympathiepunkte gesorgt. Ganz der moderne Royal – bodenständig, sportlich und engagiert.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
