Prinz William baggert barfuß an der Copacabana

„Wir sind hier, um euch jede Unterstützung zu geben, die ihr braucht – ihr seid die Zukunft.“ Bei der Jahresversammlung seiner Stiftung United for Wildlife will William außerdem eine neue Initiative zum Schutz des Amazonas-Regenwaldes vorstellen – ein Herzensthema des Prinzen. Eines ist sicher: Mit seinem barfüßigen Beach-Volleyball-Auftritt hat der britische Thronfolger in Rio nicht nur für Schlagzeilen, sondern auch für Sympathiepunkte gesorgt. Ganz der moderne Royal – bodenständig, sportlich und engagiert.