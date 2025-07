Erschöpft: Wenn selbst Zähneputzen zur Qual wird

Was Sie ändern wollen.

Gabriele S.: Ja, denn entgegen weitverbreiteter Meinung handelt es sich nicht um eine seltene Erkrankung. Viren wie z. B. Epstein-Barr zählen zu den Auslösern. Nach Covid-19 haben sich die Zahlen vervielfacht. Man geht von 80.000 Patienten in Österreich aus, die mit postviralen Symptomen kämpfen und für die es keine spezialisierten Anlaufstellen gibt. Die wenigen Fachärzte, die sich damit befassen, werden überrannt. Wir sehen es als unsere Aufgabe, für mehr Bewusstsein zu sorgen und mit der Patientenorganisation ÖG ME/CFS ein Umdenken bei den Verantwortlichen in Politik und Medizin zu beschleunigen.