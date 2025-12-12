Von Badner Bahn erfasst: Notarzt vor Ort reagierte

Trotz warnender Signaltöne konnte die Triebwagenführerin der Badner Bahn einen Zusammenstoß mit einer 18-Jährigen nicht verhindern. Zum Glück war ein Notarzt in der Garnitur und schritt sofort ein.
Passiert ist der Zusammenstoß in Vösendorf (Bezirk Mödling): Die 18-Jährige dürfte offenbar die Warnsignale der Lenkerin der Badner Bahn überhört haben und wurde in einem Haltestellenbereich von der Garnitur erfasst.
Schwere Verletzungen, Notarzt vor Ort
Die Jugendliche hat nach ersten Angaben die Gleise überquert – trotz sofort eingeleiteter Notbremsung wurde sie jedoch von der Badner Bahn erfasst und zu Boden gestoßen. Mehrere Fahrgäste sowie ein anwesender Notarzt setzten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die junge Wienerin wurde Polizeiangaben zufolge mit schweren Verletzungen in das Traumazentrum Wien-Meidling gebracht.
