Von Badner Bahn erfasst: Notarzt vor Ort reagierte

Schwere Verletzungen, Notarzt vor Ort

Die Jugendliche hat nach ersten Angaben die Gleise überquert – trotz sofort eingeleiteter Notbremsung wurde sie jedoch von der Badner Bahn erfasst und zu Boden gestoßen. Mehrere Fahrgäste sowie ein anwesender Notarzt setzten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die junge Wienerin wurde Polizeiangaben zufolge mit schweren Verletzungen in das Traumazentrum Wien-Meidling gebracht.