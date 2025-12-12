Mit Kind (5) unterwegs
Schock in Hallenbad: Frau fährt mit Auto in Becken
Zu einem dramatischen Vorfall ist es in einem französischen Schwimmbad gekommen: Am Donnerstagabend landete eine Luxuslimousine im Becken, in dem noch mehrere Personen schwammen. In dem Fahrzeug saßen eine Frau und ihre fünfjährige Tochter.
Das Fahrzeug durchbrach den Zaun eines Parkplatzes und fuhr gegen die Glasfront eines Schwimmbads im französischen La Ciotat. Die Glasfront zerbarst und das Auto stürzte in das Becken. In dem Becken waren zwar noch rund 20 Schwimmer unterwegs, allerdings wurde wie durch ein Wunder niemand von dem Fahrzeug getroffen, wie die Stadtverwaltung berichtete. Ein Mann wurde durch Glassplitter leicht verletzt.
Die Stadtverwaltung veröffentlichte Fotos von dem Vorfall:
In der Limousine saßen eine 38-jährige Frau und ihre Tochter (5). Die Beiden wurden im Inneren des Fahrzeugs eingeschlossen, als das Auto im Schwimmbecken landete. Sie konnten allerdings schnell aus dem Wasser gerettet und wurden nicht verletzt.
„Alles ging ganz schnell“, sagte der Bademeister dem Sender BFMTV. „Auf das Szenario eines Hollywoodfilms sind wir eigentlich nicht vorbereitet.“ Der Vorfall ist allerdings zu einem günstigen Zeitpunkt passiert: In dem Becken hielt sich eine Gruppe von Rettungsschwimmern des Roten Kreuzes auf.
Die Frau dürfte wohl das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt haben und so durch die Glasfront ins Becken gefahren sein. Einsatzkräfte sicherten den Unglücksort, die Stadt bereitet nun die Bergung der Limousine aus dem Wasser vor. Das Schwimmbad wird nun wegen der Schäden am Gebäude für einige Wochen geschlossen bleiben.
