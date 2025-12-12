Schock in Hallenbad: Frau fährt mit Auto in Becken

Das Fahrzeug durchbrach den Zaun eines Parkplatzes und fuhr gegen die Glasfront eines Schwimmbads im französischen La Ciotat. Die Glasfront zerbarst und das Auto stürzte in das Becken. In dem Becken waren zwar noch rund 20 Schwimmer unterwegs, allerdings wurde wie durch ein Wunder niemand von dem Fahrzeug getroffen, wie die Stadtverwaltung berichtete. Ein Mann wurde durch Glassplitter leicht verletzt.