Run auf Klimaanlagen! Händler kommen kaum nach

Laut Statistik Austria hat sich die Zahl der Klimaanlagen in Österreich in den vergangenen vier Jahren nahezu verdoppelt. Wurden 2020 noch 210.000 Geräte verkauft, waren es im Vorjahr bereits 415.000 Stück. Heuer ist die Auftragslage so gut, dass es bereits jetzt zu Lieferengpässen kommt.