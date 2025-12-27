Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz neuem Topjob

Norbert Hofer behält sein Mandtag im Landtag

Burgenland
27.12.2025 10:50
Trotz Wechsel in die Privatwirtschaft bleibt Norbert Hofer im Landtag.
Trotz Wechsel in die Privatwirtschaft bleibt Norbert Hofer im Landtag.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Norbert Hofer wird künftig in leitenden Funktionen in der Privatwirtschaft tätig sein, behält sein Landtagsmandat jedoch. Ausschlaggebend dafür seien die 34.000 Vorzugsstimmen bei der Landtagswahl. Als Klubchef zieht sich der Pinkafelder im Jänner zurück, die Nachfolge ist noch offen.

0 Kommentare

Norbert Hofer bleibt auch nach seinem beruflichen Wechsel in die Privatwirtschaft Landtagsabgeordneter im Burgenland. Seine politische Arbeit will er künftig neben neuen beruflichen Aufgaben fortsetzen, wie die FPÖ am Samstag gegenüber der der Austria Presse Agentur (APA) mitteilte.

Rückzug als Klubobmann am 14. Jänner
Als Grund für diese Entscheidung nennt Hofer die 34.000 Vorzugsstimmen, die er als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl am 19. Jänner diesen Jahres erhalten hatte. Dieses Ergebnis bedeute für ihn eine klare Verpflichtung gegenüber den Wählern. Am 14. Jänner wird Hofer wie angekündigt seine Funktion als FPÖ-Klubobmann zurücklegen. Wer diese Position künftig übernehmen wird, ist noch offen und soll im Anschluss an den Landesparteivorstand entschieden werden.

Entscheidung mit FPÖ-Generalsekretär abgestimmt
Die Entscheidung, das Mandat weiterzuführen, sei mit FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz abgestimmt worden. Hofer verwies in diesem Zusammenhang auch auf seine Rolle nach dem Ibiza-Skandal, als er die Partei in einer schwierigen Phase als Krisenobmann mitgeführt hatte, sowie auf das Landtagswahlergebnis von 23,1 Prozent, das bislang beste der FPÖ im Burgenland.

Wechsel in die Privatwirtschaft
Beruflich schlägt Hofer nun einen anderen Weg ein: Er wird Geschäftsführer bei der Binder Leitl Investment GmbH und übernimmt ab 1. Februar 2026 zusätzlich die Funktion des Vice President for Strategic Communications bei der Emerald Horizon AG in Graz. Diese Tätigkeiten seien nicht mit dem Amt des Klubobmanns vereinbar, das Landtagsmandat könne er jedoch weiterhin erfüllen.

Offen, wer Hofer nachfolgt
Die FPÖ steht damit vor einer personellen Neuausrichtung im Landtag. Wer Hofer als Klubchef folgt, soll am 14. Jänner festgelegt werden. Bis dahin bleibt die Frage nach der künftigen Führung des FPÖ-Klubs offen.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-1° / 4°
Symbol wolkenlos
Güssing
-3° / 3°
Symbol heiter
Mattersburg
-4° / 3°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
-1° / 3°
Symbol heiter
Oberpullendorf
-1° / 4°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
268.911 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
157.214 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
134.471 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Burgenland
25 Kilo leichter
Ein Weihnachtswunder für den Schafbock „Rudolph“
Gute Bilanz
60 Menschen kamen per Mausklick zurück zum Glauben
Ab zur WM!
„Gregerl“ überrascht Fan mit Goldtor-Trikot
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Wintereinbruch
Viele Einsätze statt ruhiges Fest mit der Familie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf