Norbert Hofer behält sein Mandtag im Landtag

Rückzug als Klubobmann am 14. Jänner

Als Grund für diese Entscheidung nennt Hofer die 34.000 Vorzugsstimmen, die er als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl am 19. Jänner diesen Jahres erhalten hatte. Dieses Ergebnis bedeute für ihn eine klare Verpflichtung gegenüber den Wählern. Am 14. Jänner wird Hofer wie angekündigt seine Funktion als FPÖ-Klubobmann zurücklegen. Wer diese Position künftig übernehmen wird, ist noch offen und soll im Anschluss an den Landesparteivorstand entschieden werden.