Tradition um Silvester

Kunst in der Bindergasse lockt Kulturinteressierte

Burgenland
27.12.2025 12:00
Michael Csokay in seinem Atelier.
Michael Csokay in seinem Atelier.(Bild: Charlotte Titz)

Anfangs nur in einer Gasse hat sich das Event mittlerweile aufs ganz Gols ausgeweitet. Deshalb auch der erweiterte Name: „Kunst in der Bindergasse & offene Ateliertüren“.

Aber starten wir in der Bindergasse: Am 27. und 28. Dezember erwarten Daniel Bucur mit seinen Skulpturen und Florentina Bucur mit ihren Bildern sowie Lucja Radwan ebenfalls mit Malerei auf Hausnummer 6 bzw. 8 von 16 bis 20 Uhr hoffentlich viele Kunstinteressierte.

Daniel Bucur ist ein Fixpunkt der Veranstaltung.
Daniel Bucur ist ein Fixpunkt der Veranstaltung.(Bild: Reinhard Judt)

Adi Lunzer lädt jeweils von 14 bis 18 Uhr in die Untere Hauptstraße 31, um seine Zuckerkunst bewundern zu lassen. Michael Csokay und Katharina Le sperren das Atelier Csokay in der Gerichtswiese 40 heute von 18 bis 20 Uhr und morgen von 16 bis 20 Uhr auf. Ulrike Paulitsch bittet zur Keramikschau jeweils von 16 bis 20 Uhr in die Neubaugasse 18. Bei Barbara Pittnauer in der Zeile 15 gibt es ebenfalls von 16 bis 20 Uhr Bilder, genähte Unikate, Schmuck, Upcycling und Siebdruck. Am Sonntag wird’s in der Summakuchl literarisch. Der Literaturkreis Gols lädt um 19 Uhr zur Lesung.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Burgenland
