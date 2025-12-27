Kunst in der Bindergasse lockt Kulturinteressierte

Adi Lunzer lädt jeweils von 14 bis 18 Uhr in die Untere Hauptstraße 31, um seine Zuckerkunst bewundern zu lassen. Michael Csokay und Katharina Le sperren das Atelier Csokay in der Gerichtswiese 40 heute von 18 bis 20 Uhr und morgen von 16 bis 20 Uhr auf. Ulrike Paulitsch bittet zur Keramikschau jeweils von 16 bis 20 Uhr in die Neubaugasse 18. Bei Barbara Pittnauer in der Zeile 15 gibt es ebenfalls von 16 bis 20 Uhr Bilder, genähte Unikate, Schmuck, Upcycling und Siebdruck. Am Sonntag wird’s in der Summakuchl literarisch. Der Literaturkreis Gols lädt um 19 Uhr zur Lesung.