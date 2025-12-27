„Mama, ich lasse dich sicher nicht allein“

Sozial und finanziell abgesichert

„Ich habe durch die Medien vom Anstellungsmodell erfahren. Das hat perfekt gepasst“, sagt er. Die Umstellung verlief schnell. Eine Pflege- und Sozialberaterin half beim Ausfüllen aller Unterlagen. Heute ist Wolfgang Erkinger bei den Sozialen Diensten Burgenland angestellt. Dadurch erhält er soziale und finanzielle Absicherung und kann gleichzeitig das tun, was ihm wichtig ist: für seine Mutter da sein. Das Anstellungsmodell schafft die Möglichkeit, Betreuung zu organisieren, ohne dass Angehörige dabei in Unsicherheit geraten. Für Anna bedeutet diese Entscheidung, weiterhin in ihren eigenen vier Wänden leben zu können. Sie hat eine vertraute Person an ihrer Seite, die sie kennt und der sie vertraut.