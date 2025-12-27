Vorteilswelt
Haben Sie Humor?

Burgenland sucht für 2026 die größten Komödianten

Burgenland
27.12.2025 16:00
Kabarettpreis-Juryvorsitzender Andreas Vitásek, flankiert vom Moderatorenduo Flo & Wisch
Kabarettpreis-Juryvorsitzender Andreas Vitásek, flankiert vom Moderatorenduo Flo & Wisch(Bild: © Andreas Lepsi / Wien / Austri)

Humor ist gefragt! Voll im Gang sind die Vorbereitungen für den Burgenländischen Kabarettpreis 2026. Gesucht werden die witzigsten Comedy-Talente Österreichs. Das große Finale steigt beim Kultur-Sommer Güssing.

Die Bewerbung läuft ab sofort bis 28. Februar 2026. Hinter der Auszeichnung stehen die Kultur-Betriebe Burgenland und das Kabarett-Duo Flo & Wisch, Intendanten des Festivals „Kabarett am See“. „Jeder, der die fabelhafte Gabe hat, ein Publikum zu unterhalten und zum Lachen zu bringen, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, sein Talent unter Beweis zu stellen“, muntern die Organisatoren zum Mitmachen auf.

Das große Finale findet am 20. Juli 2026 im neuen Frank-Hoffmann-Kulturzentrum in Güssing statt, bevor die Übergabe des Preises 2027 wieder in das Alte Kino in Mörbisch übersiedelt. Kultur-Sommer-Güssing-Intendant Andreas Vitásek übernimmt als Hausherr den Juryvorsitz. Flo & Wisch, die das Auswahlprozedere begleiten, führen als Moderatoren durch die Vorrunden und den krönenden Abschluss. Bewähren müssen sich die Kandidaten am 8. April im KUZ Oberschützen und am 9. April im KUZ Mattersburg.

Die Besten davon dürfen dann im Finale jeweils 20 Minuten auf der Bühne ihr Können zeigen. Am Ende geht es nicht nur um die begehrte Trophäe, sondern auch um ein beachtliches Preisgeld von 5005 Euro für den Hauptpreis sowie 505 Euro für den Publikumspreis.

„Zur Teilnahme aufgerufen sind Kabarettisten, die ihren künstlerischen Schwerpunkt in Österreich haben und sich in der Aufbauphase ihrer Karriere befinden“, heißt es. Eine erneute Bewerbung ist erlaubt, lediglich Finalisten des vergangenen Jahres und frühere Gewinner sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. Bereits heuer hatten die Sieger Sebastian Humi (Hauptpreis) und das Duo „Eichberger und Niemand“ (Publikumspreis) für Furore gesorgt. Andreas Vitásek: „Wir dürfen für 2026 gespannt sein!“

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
