Burgenland sucht für 2026 die größten Komödianten

Das große Finale findet am 20. Juli 2026 im neuen Frank-Hoffmann-Kulturzentrum in Güssing statt, bevor die Übergabe des Preises 2027 wieder in das Alte Kino in Mörbisch übersiedelt. Kultur-Sommer-Güssing-Intendant Andreas Vitásek übernimmt als Hausherr den Juryvorsitz. Flo & Wisch, die das Auswahlprozedere begleiten, führen als Moderatoren durch die Vorrunden und den krönenden Abschluss. Bewähren müssen sich die Kandidaten am 8. April im KUZ Oberschützen und am 9. April im KUZ Mattersburg.