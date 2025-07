Warum Patienten jetzt fürs Parken zahlen müssen

„Gebühren fließen direkt in Infrastruktur“

Zudem verweist Mitterhauser auf die laufenden Kosten: „Die Einnahmen aus den Parkgebühren fließen direkt in den Erhalt der Infrastruktur.“ Trotz Parkangebot appelliert er an die Besucher, aufgrund der guten Anbindung möglichst auf die Öffis umzusteigen.