Ausseer zornig: „Hände weg von unserem Spital!“

Es war kein herzlicher Empfang, den die Ausseer Landeshauptmann Mario Kunasek am Montag bereiteten: Vor dem Eingang des Seminarhotels Mondi am Grundlsee hatten rund 300 Demonstranten Aufstellung genommen. „Hände weg von unserem Spital“, „Nicht mit uns, Herr Landesrat Kornhäusl“, „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht“, „Rettet unser Krankenhaus, Gesundheit ist kein Sparobjekt“ – Wutbotschaften wie diese standen auf Transparenten, die in die Höhe gehalten wurden. Da Kunasek aber schon vor dem Protest angereist war, gab es kein direktes Aufeinandertreffen. Warum dieser Zorn?