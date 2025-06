„Unsere Schulen müssen wieder sicherer werden“

Entbürokratisierung als Ziel

Das konnte Kunasek nur unterstreichen, in der Steiermark war bereits im Jänner ein Deregulierungsprozess in der Landesverwaltung gestartet worden. Es geht darum, Verfahren zu beschleunigen, Amtswege einzusparen und Prüfungen zu reduzieren. „Diese Erkenntnisse will ich in der Landeshauptleutekonferenz einbringen.“