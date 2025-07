Ohne Strom geht bald nichts mehr

Die Industrie ist ein wesentlicher Faktor in Vorarlbergs Wirtschaftsgefüge. Bei der Erhaltung der Standortattraktivität spielt wiederum die Energieversorgung eine zentrale Rolle. Derzeit verbraucht dieser Sektor im Ländle rund 1 Terrawattstunde (TWh) Strom. Insgesamt werden in Vorarlberg 2,6 bis 2,7 TWh benötigt. Der Gasbedarf der Industrie liegt aktuell bei 0,9 TWh (gesamt: 2 TWh). Christof Germann, Vorstand der Illwerke VKW, erklärte am Montag, dass sich der Energiebedarf der Industrie in den kommenden 15 Jahren nur marginal erhöhen werde. Allerdings wird es zu einer gewaltigen Verschiebung innerhalb des Verbrauchs kommen. Bis 2040 wird der Bedarf an Strom um 40 Prozent steigen, jener an Erdgas um 40 Prozent sinken. Andere fossile Brennstoffe – Germann denkt hier vor allem an Öl – werden zu diesem Zeitpunkt bereits ausgedient haben. Soweit die Prognose.