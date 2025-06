Ukrainische F-16 bei Abwehr von Drohnen abgestürzt

Dieser selbst habe sieben Ziele abgeschossen und dann nach einem Treffer an seiner Maschine noch alles getan, um sein Flugzeug von einem Wohngebiet wegzulenken. Der 1993 geborene Offizier habe es dann aber nicht mehr geschafft, sich aus dem Kampfjet herauszukatapultieren. „Leider haben wir einen weiteren schmerzhaften Verlust erlitten“, hieß es in einer Mitteilung der ukrainischen Luftwaffe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kondolierte den Angehörigen des Piloten und bedankte sich einmal mehr für alle „Verteidiger der Ukraine“ in einem Posting auf der Kurnachrichtenplattform X (siehe unten).