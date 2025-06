Halle für Kunst zeigt junge, weibliche Positionen

Es sind mehrdeutige Momente der Transzendenz, die das Schaffen der 32-jährigen britischen Künstlerin Giovanelli immer wieder durchziehen, Schwellen am Übertritt in eine andere Welt, in ein anderes Bewusstsein. Zehn neue Arbeiten hat der Shooting-Star aus Manchester für „A Song of Ascents“ geschaffen – eine Kooperation zwischen der Halle für Kunst, The Hepworth Wakefield in Yorkshire und dem Museum Villa Stuck in München. Ein zentrales Motiv sind Vorhänge: Sie sind grün, wie jener auf einem großformatigen Triptych „Stoa“ (2024) – „die Farbe, die man bei einem Vorhang am wenigsten erwarten würde“ – oder glitzern türkis wie das Meer („Decades“, 2024). Auf welcher Seite der Bühne steht der Betrachter? Das bleibt offen. Sie sei von den Malern der Renaissance inspiriert, sagt Giovanelli. „Ich wollte sein wie sie.“