Mario Kunasek: Mister 100 Prozent?

Denn Insider rechnen mit einer eindrucksvollen Wiederwahl des FPÖ-Chefs durch die Delegierten: Immerhin gelang Mario Kunasek im vergangenen Herbst das Kunststück, der ÖVP den Landeshauptmannsessel abzutrotzen. Und während vor allem die linke Reichshälfte gehofft hatte, dass der Grazer im Amt bald entzaubert werden würde, schaffte Kunasek vielmehr, was seinem Vorgänger Christopher Drexler (ÖVP) nicht gelang: Er baute in Rekordzeit einen Landeshauptmann-Bonus auf und schlüpfte in die Rolle des Landesvaters.