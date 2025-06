„Einzementiert“: An Kunasek führt kein Weg vorbei

Der zweite Teil der aktuellen Umfrage, die die Meinungsforscher des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) im Auftrag der „Krone“ durchgeführt haben, rückt die steirischen Politiker und ihre Wahrnehmung in der Bevölkerung ganz in den Fokus. Eine Frage drängte sich zuvorderst auf: Wenn man den Landeschef direkt wählen könnte, wer wäre hier der große Favorit? Die Antwort fiel eindeutig aus: Mario Kunasek! 41 Prozent der Steirer würden den FPÖ-Chef am Stimmzettel ankreuzen.