Abenteuer wie im Actionfilm: Mann fackelt Autos ab

Der 31-Jährige habe die Taten vielmehr „aus einem Bedürfnis heraus, ein Abenteuer zu erleben“ begangen. So sei er etwa enttäuscht gewesen, dass die Autos durch die Flammen nicht explodiert sind. Denn das gefalle ihm an Actionfilmen so sehr. In Summe verursachte der Zündler einen Schaden von weit über 85.000 Euro.