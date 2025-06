Vor GP in Spielberg: Der TV-Erfolgsfaktor Formel 1

Das gemütliche Sonntagsschnitzerl im Kreis der Familie, ein Cappuccino zum Verdauen und dann ab auf die Couch, um Formel 1 zu schauen. So, erzählt das Klischee, schauen Sonntage in Österreich aus. An dieser Erzählung ist tatsächlich etwas dran, denn wir gehören zu den letzten Ländern, wo alle Formel 1-Grand-Prix im Free-TV übertragen werden und somit niederschwellig zugänglich sind. Seit geraumer Zeit alternierend zwischen dem ORF und ServusTV.