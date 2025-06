Spinne im roten Netz: GAK hat Stürmer an der Angel

Die Quote von Alexander Hofleitner ist beachtlich. In zwei Spielzeiten bei Zweitligist Kapfenberg steuerte er in 47 Partien gleich 34 Scorerpunkte bei – das macht 0,72 Scorer im Schnitt pro Spiel! Die Werte der abgelaufenen Saison sind noch brutaler: 24 Scorer in 24 Einsätzen! Logisch, dass sich der 25-Jährige damit in die Notizbücher zahlreicher Klubs spielte. Sowohl im In- als auch Ausland. Doch die Spur des Angreifers führt nach Graz.