Künstliche Intelligenz tippt die Runde der Ostliga

Neue Saison – neues Feature in der 3. Liga! Chatgpt tippt die Ergebnisse der Spiele in der Regionalliga Ost. Zum Start traut sich „krone.tv“-Redakteur Marco Cornelius gegen die künstliche Intelligenz zu tippen. Wer setzt sich in diesem Duell durch? Am Montag in der Sendung der 3. Liga gibt es die Auflösung.