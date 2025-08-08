Vorteilswelt
Fest in der „Arena“

Der größte Golser feierte seinen runden Geburtstag

Burgenland
08.08.2025 09:00
Das Geburtstagskind genoss sein Fest.
Das Geburtstagskind genoss sein Fest.(Bild: Tomschi Peter)

Kaum jemand im Bezirk Neusiedl am See – und auch darüber hinaus – kennt ihn nicht: Matthias Achs. Seines Zeichens 2,04 Meter groß, Chef im „mACHSimum“ in Gols und bekennender Schweizerhaus-Fan. 

0 Kommentare

Eben dieser Matthias, oder Motz, wie ihn seine Freunde nennen feiert am 30. August sein 60. Wiegenfest. Nachdem am Freitag das Golser Volksfest beginnt und er da wieder sein Jugendzelt „Arena“ betreibt, hat er aber schon am Mittwoch zur großen Geburtstagsfete geladen – als Probegalopp für die Arena quasi. Allerdings diesmal nicht gefüllt mit Jugendlichen, sondern rappelvoll mit seinen Gratulanten. 

Der Wiesenschurli und Hanni und Karl Kolarik besuchten Matthias Achs in seiner Arena in Gols.
Der Wiesenschurli und Hanni und Karl Kolarik besuchten Matthias Achs in seiner Arena in Gols.(Bild: Tomschi Peter)

Eine Gruppe Golser, darunter auch Bürgermeister Kilian Brandstätter, stellten ihm mit reiner Muskelkraft einen „Geburtstagsbaum“.

Die Truppe hatte ihren Spaß und stellte Matthias Achs einen Geburtstagsbaum. Mit purer ...
Die Truppe hatte ihren Spaß und stellte Matthias Achs einen Geburtstagsbaum. Mit purer Manneskraft. Gratulation!(Bild: Tomschi Peter)
(Bild: Tomschi Peter)

Auch Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf schaute vorbei, genauso wie Nationalrat Maximilian Köllner und Hanni und Karl Kolarik vom Schweizerhaus, wo er jeden Dienstag anzutreffen ist.

Amtmann Dieter Horvath, Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf und Nationalrat Maximilian Köllner ...
Amtmann Dieter Horvath, Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf und Nationalrat Maximilian Köllner gratulierten herzlich.(Bild: Tomschi Peter)
Ein Spanferkel gabs vom Butcher aus Andau.
Ein Spanferkel gabs vom Butcher aus Andau.(Bild: Tomschi Peter)
Werner Wendelin sorgte für die gute musikalische Stimmung im Zelt.
Werner Wendelin sorgte für die gute musikalische Stimmung im Zelt.(Bild: Tomschi Peter)
(Bild: Tomschi Peter)
Ein „Fläschchen“ zum Geburtstag, das Matthias Achs schulterte spendierte Leo Hillinger.
Ein „Fläschchen“ zum Geburtstag, das Matthias Achs schulterte spendierte Leo Hillinger.(Bild: Tomschi Peter)
(Bild: Tomschi Peter)
Das Zelt war bestens gefüllt.
Das Zelt war bestens gefüllt.(Bild: Tomschi Peter)
Leo Hillinger ließ sich das Geburtstagsessen schmecken. Neben ihm die Schwester des ...
Leo Hillinger ließ sich das Geburtstagsessen schmecken. Neben ihm die Schwester des Geburtstagskindes, Karin Achs(Bild: Tomschi Peter)

Ebenfalls unter den Gratulanten gesichtet: der Wiesnschurli, Leo Hillinger, „The Butchers“ Hans und Michael Schwarz, die auch ein Spanferkel für die Gäste mit im Gepäck hatten, die Neusiedler Wirtschaftskammer mit Robert Frank und Harald Pokorny, die Firma Golser Bier mit Harald, Waltraud und Markus Sautner samt Familie und noch viele, viele mehr. 

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Burgenland
