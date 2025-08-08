Der größte Golser feierte seinen runden Geburtstag

Eben dieser Matthias, oder Motz, wie ihn seine Freunde nennen feiert am 30. August sein 60. Wiegenfest. Nachdem am Freitag das Golser Volksfest beginnt und er da wieder sein Jugendzelt „Arena“ betreibt, hat er aber schon am Mittwoch zur großen Geburtstagsfete geladen – als Probegalopp für die Arena quasi. Allerdings diesmal nicht gefüllt mit Jugendlichen, sondern rappelvoll mit seinen Gratulanten.