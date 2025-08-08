Der größte Golser feierte seinen runden Geburtstag

Kaum jemand im Bezirk Neusiedl am See – und auch darüber hinaus – kennt ihn nicht: Matthias Achs. Seines Zeichens 2,04 Meter groß, Chef im „mACHSimum“ in Gols und bekennender Schweizerhaus-Fan.
Eben dieser Matthias, oder Motz, wie ihn seine Freunde nennen feiert am 30. August sein 60. Wiegenfest. Nachdem am Freitag das Golser Volksfest beginnt und er da wieder sein Jugendzelt „Arena“ betreibt, hat er aber schon am Mittwoch zur großen Geburtstagsfete geladen – als Probegalopp für die Arena quasi. Allerdings diesmal nicht gefüllt mit Jugendlichen, sondern rappelvoll mit seinen Gratulanten.
Eine Gruppe Golser, darunter auch Bürgermeister Kilian Brandstätter, stellten ihm mit reiner Muskelkraft einen „Geburtstagsbaum“.
Auch Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf schaute vorbei, genauso wie Nationalrat Maximilian Köllner und Hanni und Karl Kolarik vom Schweizerhaus, wo er jeden Dienstag anzutreffen ist.
Ebenfalls unter den Gratulanten gesichtet: der Wiesnschurli, Leo Hillinger, „The Butchers“ Hans und Michael Schwarz, die auch ein Spanferkel für die Gäste mit im Gepäck hatten, die Neusiedler Wirtschaftskammer mit Robert Frank und Harald Pokorny, die Firma Golser Bier mit Harald, Waltraud und Markus Sautner samt Familie und noch viele, viele mehr.
Kommentare
