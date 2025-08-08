Mischte Gift ins Essen
Australien: Neue Vorwürfe gegen Schwammerlmörderin
Sie wurde bereits verurteilt, jetzt gibt es neue Vorwürfe gegen die Australische „Pilz-Mörderin“: Erin Patterson soll ihrem Ehemann mehr als nur einmal Gift ins Essen gemischt haben.
Als „Pilz-Mörderin“ ist sie bereits verurteilt, nun sind neue Vorwürfe gegen eine Australierin bekannt geworden: Die 50-Jährige habe vor den von ihr begangenen Morden bereits ihren Ehemann unter anderem mit Pasta Bolognese und Hühnercurry vergiften wollen, berichteten die Ermittler laut am Freitag freigegebenen Gerichtsakten. Insgesamt habe sie zwischen 2021 und 2022 dreimal versucht, ihren inzwischen von ihr geschiedenen Mann umzubringen.
Australierin droht lebenslange Haftstrafe
Die Frau war im vergangenen Monat für schuldig befunden worden, im Juli 2023 mehreren Verwandten ein tödliches Pilzgericht serviert zu haben. Sie wurde wegen dreifachen Mordes verurteilt. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet, es droht lebenslange Haft.
Tötete Schwiegereltern und -tante
Der Fall sorgte in Australien und auch international für Aufsehen, weil nur die Gastgeberin das Essen unbeschadet überstanden hatte. Ihre Schwiegereltern und eine Tante ihres Noch-Ehemannes dagegen starben. Die Beschuldigte hatte damals auch ihren Noch-Ehemann zum Essen eingeladen, von dem sie schon seit einiger Zeit getrennt lebte und mit dem sie sich über Unterhaltszahlungen stritt. Er sagte aber ab.
Mann überlebte nur knapp
Die Angeklagte beteuerte im gesamten Prozess ihre Unschuld. Am Freitag freigegebene Gerichtsakten, die den Geschworenen wegen möglicher Beeinflussung nicht zugänglich gemacht worden waren, verstärkten nun aber die Vorwürfe. Demnach gab ihr Mann in Polizeibefragungen an, dass er mindestens dreimal nach von seiner Frau zubereitetem Essen schwer erkrankt sei. Einmal fiel er seinen Aussagen zufolge nach einem Hühnercurry sogar ins Koma und konnte nur durch eine Not-Operation gerettet werden, bei der ihm ein Teil des Darms entfernt werden musste.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.