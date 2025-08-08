Australien: Neue Vorwürfe gegen Schwammerlmörderin

Mann überlebte nur knapp

Die Angeklagte beteuerte im gesamten Prozess ihre Unschuld. Am Freitag freigegebene Gerichtsakten, die den Geschworenen wegen möglicher Beeinflussung nicht zugänglich gemacht worden waren, verstärkten nun aber die Vorwürfe. Demnach gab ihr Mann in Polizeibefragungen an, dass er mindestens dreimal nach von seiner Frau zubereitetem Essen schwer erkrankt sei. Einmal fiel er seinen Aussagen zufolge nach einem Hühnercurry sogar ins Koma und konnte nur durch eine Not-Operation gerettet werden, bei der ihm ein Teil des Darms entfernt werden musste.