Iran nutzt Gangsterbosse für Anschläge in Europa

Im Jänner 2024 der erste Anschlag: Eine Handgranate wurde auf das Gelände der israelischen Botschaft in Stockholm geworfen – sie detonierte nicht, sorgte aber für viel Wirbel in den Medien. Genau das, so eine Quelle, habe der Iran gewollt: Angst und Verunsicherung. Majid dürfte sich mit diesem Auftrag freigekauft haben. Es folgten sechs weitere, dilettantisch ausgeführte Anschläge auf israelische Einrichtungen: In Brüssel wurde eine Softair-Granate geworfen, in Stockholm geschossen, in Kopenhagen zwei Handgranaten entdeckt. In Göteborg schoss ein unter Drogen gesetzter 13-Jähriger vor Polizisten auf das Gebäude der Rüstungsfirma Elbit.