Iran wütend: Die USA haben die Diplomatie verraten

Trump will sich in zwei Wochen entscheiden

US-Präsident Donald Trump will diplomatischen Bemühungen eigenen Angaben vom Donnerstag zufolge noch rund zwei Wochen Zeit geben, bevor er eine Entscheidung über eine mögliche Kriegsbeteiligung Washingtons trifft. Auf dem Weg in sein Wochenende erklärte Trump vor Journalisten am Freitag am Flughafen in Morristown im Bundesstaat New Jersey, „zwei Wochen sind das Maximum“.