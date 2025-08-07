Russland bietet entführte Kinder in Katalog an

Laut NGO wurden fast 20.000 Kinder verschleppt

Seit Beginn der Invasion Ende Februar 2022 soll Russland Tausende ukrainische Kinder in russisches Territorium oder besetzte Gebiete im Süden und Osten verschleppt haben – Save Ukraine spricht von 19.546 entführten Kindern, von denen fast 700 bereits zurückgeholt werden konnten. Zahlreiche der jungen Opfer sollen bereits von russischen Familien zwangsadoptiert worden sein – unter dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wurden solche Adoptionen auch noch erleichtert. Die Vereinten Nationen erklärten, dass es sich bei diesen Praktiken um Kriegsverbrechen handle. Nicht bei allen Kindern handelt es sich um Waisen, die ihre Eltern verloren haben: Etliche von ihnen wurden auch nur bei der Flucht aus Kriegsgebieten von ihrer Familie getrennt und anschließend von russischen Beamten entführt.