Filter nach Merkmalen
Russland bietet entführte Kinder in Katalog an
In der Ostukraine werden entführte Kinder von den russischen Besatzern zur Adoption angeboten. Wie Produkte werden die jungen Opfer in einem Katalog aufgelistet, in dem man die Suchergebnisse auch nach Alter oder Haarfarbe filtern kann.
Der Leiter der Organisation Save Ukraine hat Screenshots aus dem Katalog, in dem die entführten Kinder aufgelistet sind, in sozialen Netzen veröffentlicht. Wie Mykola Kuleba erklärt, scheint die Nachfrage nach Kindern, die in den besetzten Gebieten Luhansk, Donezk und Krim von ihren Familien getrennt und verschleppt wurden, nachgelassen zu haben. „Deshalb suchen die Besatzer nach neuen Wegen, um dieses schreckliche System zu ,verbessern‘“, so der Leiter der NGO auf Instagram.
Das Posting auf Instagram:
„Das ist echter Kinderhandel“
Wie Kuleba schreibt, werden die jungen Menschen in dem Katalog, der von dem Bildungsministerium der Besatzungsbehörden herausgegeben wurde, wie eine Ware beschrieben. Man kann die Suchergebnisse nicht nur nach Geschlecht filtern, sondern auch nach Augen- und Haarfarbe. „Die Art und Weise, wie sie unsere ukrainischen Kinder beschreiben, unterscheidet sich nicht von einem Katalog für Sklaven. Das ist echter Kinderhandel im 21. Jahrhundert, den die Welt sofort stoppen muss“, ist der Leiter der Organisation empört.
Die meisten aufgelisteten Kinder würden aus der Region Luhansk stammen und hätten die ukrainische Staatsbürgerschaft. Einige der Eltern der betroffenen Opfer seien im russischen Invasionskrieg getötet wurden, einige hätten russische Dokumente bekommen, um die Entführung zu legalisieren. Insgesamt werden 294 Kinder gelistet, wie die NGO anhand von Screenshots in dem Instagram-Beitrag belegt. Die Angaben der Organisation lassen sich allerdings nicht unabhängig überprüfen
Laut NGO wurden fast 20.000 Kinder verschleppt
Seit Beginn der Invasion Ende Februar 2022 soll Russland Tausende ukrainische Kinder in russisches Territorium oder besetzte Gebiete im Süden und Osten verschleppt haben – Save Ukraine spricht von 19.546 entführten Kindern, von denen fast 700 bereits zurückgeholt werden konnten. Zahlreiche der jungen Opfer sollen bereits von russischen Familien zwangsadoptiert worden sein – unter dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wurden solche Adoptionen auch noch erleichtert. Die Vereinten Nationen erklärten, dass es sich bei diesen Praktiken um Kriegsverbrechen handle. Nicht bei allen Kindern handelt es sich um Waisen, die ihre Eltern verloren haben: Etliche von ihnen wurden auch nur bei der Flucht aus Kriegsgebieten von ihrer Familie getrennt und anschließend von russischen Beamten entführt.
