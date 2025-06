EU plant Änderungen bei Handgepäck-Kontrollen

Auf Flughäfen in Großbritannien sind die modernen C3-Scanner bereits im Einsatz. Auch in der EU haben Flughäfen wie Amsterdam, Rom oder Frankfurt schon solche Scanner – sie dürfen sie aber nicht einsetzen. Der Europäische Flughafenverband drängt nun darauf, dass die EU-Kommission den Einsatz der modernen Scanner in den 27 EU-Ländern erlaubt. Immerhin sind die C3-Scanner ungefähr zehnmal so teuer wie reguläre Geräte.