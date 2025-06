Irans Führung hat im März mit Krieg gerechnet

„Wir haben vorher alle Materialien weggeschafft. Alle Materialien sind jetzt in unserer Hand. Zweitens: Die Wissenschaftler sind in unserer Hand. Drittens: Die Fabriken, in denen wir nukleares Gerät hergestellt haben, gibt es immer noch“, sagte der ehemalige Kommandant der mächtigen Revolutionsgarden. Das iranische Militär müsse den Feind so hart und abschreckend bestrafen, dass er nicht mehr auf die Idee komme, zurückzuschlagen.