Netanyahu: Umsturz kein unmittelbares Kriegsziel

US-Präsident Donald Trump will innerhalb der nächsten zwei Wochen über ein mögliches Eingreifen der Vereinigten Staaten in den Krieg zwischen Israel und dem Iran entscheiden. Die Entscheidung hänge davon ab, ob es Fortschritte bei den Verhandlungen über Teherans Atomprogramm gebe, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung. „In Anbetracht der Tatsache, dass es eine beträchtliche Chance auf Verhandlungen mit dem Iran gibt, die in naher Zukunft stattfinden könnten oder auch nicht, werde ich innerhalb der nächsten zwei Wochen entscheiden, ob wir loslegen“, sagte Trump. Er hielt am Donnerstagmittag bereits die dritte Sitzung innerhalb von drei Tagen im Krisenzentrum des Weißen Hauses.