Schnitzerl soll künftig „fairer“ produziert werden

13.000 Jobs in der Branche

Immerhin zählen derzeit 1400 Betriebe in Niederösterreich zum Lebensmittelgewerbe. In dieser Branche sind im weiten Land rund 13.000 Mitarbeiter und 385 Lehrlinge beschäftigt. Unterstützt wird die Forderung nach mehr Fairness auch von Kammerpräsident Wolfgang Ecker.