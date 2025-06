„Es wird viel zu wenig für Hochwasserschutz getan“

Der ÖVP-Landtagsklub sieht das freilich anders und lässt das so nicht auf sich sitzen. „Wir haben bereits eines der strengsten Raumordnungsgesetze Österreichs mit klaren Vorgaben. Neu-Widmungen im Hochwassergebiet sind heute so gut wie unmöglich. Ein Drittel aller Hochwasserschutzmittel fließt in Renaturierung und Rückhaltebecken. Was Vorrang hat: Der Schutz unserer Landsleute und ihrer Habseligkeiten. In der Vergangenheit haben Grüne NGOs Hochwasserschutzprojekte verzögert, wie bei der Sanierung des Marchschutzdamms“, betont Klubobmann Kurt Hackl.