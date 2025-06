Was wird jetzt besser?

Das kennt ja jeder: In verzwickten Situationen kann man mit dem Reden oft gar nicht mehr aufhören. So war das auch am Freitag nach dem Treffen der Landeshauptleute mit Kanzler, Vizekanzler und Außenministerin in einem Salzburger Wellnesshotel. Da perlten den zufrieden lächelnden Spitzen der Republik vor den TV-Kameras die Superlative nur so von den Lippen, dass einem schon allein vom Zuhören ganz schwindlig werden konnte.