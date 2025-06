Spät, aber doch: SPÖ verschärft ihren Asylkurs

Die „Krone“ berichtet in ihrer heutigen Ausgabe von der Wende in der roten Asyl-Politik: Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser redet einer Überarbeitung der Menschenrechtskonvention in Migrationsfragen das Wort und verlangt eine „offene Debatte“. Die Frage, ob die Regelungen der Konvention „in einer veränderten Welt“ noch greifen, sei legitim, so der Landeschef, dessen Bundesland am 15. Februar 2025 von einem islamistischen Anschlag betroffen war.