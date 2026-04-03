Bisher wurde kaum Öl oder Gas in Molln gefunden

Unternehmen bestätigt

Was die Naturschützer anhand eines offiziellen Schriftstücks der Montanbehörde schon länger behauptet hatten, hat nun auch ADX bestätigt: Gaskondensat wurde keines gefunden, dafür eben Öl – allerdings seien die Zuflussraten zu gering, um eine Fördersonde zu errichten. Während die Umweltschützer felsenfest überzeugt sind, dass das Erdreich unter dem Steyrtal nichts hergibt, betont das Unternehmen, dass sich die fossilen Brennstoffe doch noch finden lassen könnten – etwa mit einer Ablenkbohrung, einer Vertiefung oder einer neuen Bohrstelle.