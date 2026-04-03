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Umstrittene Bohrungen

Bisher wurde kaum Öl oder Gas in Molln gefunden

Oberösterreich
03.04.2026 19:00
Die Bohrstelle im Jaidhaustal muss rückgebaut werden, um die Natur möglichst wenig zu ...
Die Bohrstelle im Jaidhaustal muss rückgebaut werden, um die Natur möglichst wenig zu beeinträchtigen.(Bild: Jack Haijes)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Die Genehmigung für das Unternehmen ADX, in Molln (Oberösterreich) nach Gas und Öl zu bohren ist mit dem 31. März ausgelaufen. Nun wird ein Abschlussbericht erstellt, von dem weiteres Vorgehen abhängt. Die Ergebnisse sind allerdings ernüchternd.

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Am 31. März war Schluss mit den Explorationsarbeiten im Jaidhaustal hinter Molln. Wie die „Krone“ ausführlich berichtet hatte, hatte dort das australisch-österreichische Unternehmern ADX Erdgas tief im Untergrund vermutet. Von Jänner bis März 2024 fanden die ersten Bohrungen statt. Naturschützern und Anrainern war das Projekt von Anfang an ein Dorn im Auge, nicht zuletzt wegen der direkten Nachbarschaft zum Nationalpark Kalkalpen.

Dem folgte ein langwieriger und komplexer Rechtsstreit, der mit Stand März wieder beim Oö. Landesverwaltungsgericht liegt. Entgegen den ersten Erwartungen ging die Firma Anfang 2026 mit einer Erfolgsmeldung an die Öffentlichkeit: Man habe zwar kein Gas, dafür leichtes Erdöl im Boden gefunden – das Gas liege tiefer.

Unternehmen bestätigt
Was die Naturschützer anhand eines offiziellen Schriftstücks der Montanbehörde schon länger behauptet hatten, hat nun auch ADX bestätigt: Gaskondensat wurde keines gefunden, dafür eben Öl – allerdings seien die Zuflussraten zu gering, um eine Fördersonde zu errichten. Während die Umweltschützer felsenfest überzeugt sind, dass das Erdreich unter dem Steyrtal nichts hergibt, betont das Unternehmen, dass sich die fossilen Brennstoffe doch noch finden lassen könnten – etwa mit einer Ablenkbohrung, einer Vertiefung oder einer neuen Bohrstelle.

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Ob etwaige Anträge für Untersuchungen oder Bohrungen gestellt werden, hängt vom Ergebnis des Abschlussberichts ab, wie ADX mitteilte. In der Zwischenzeit muss die Bohrstelle bis Mitte Mai rückgebaut werden.

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