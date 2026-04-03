„Samba-Flair“ lässt Vöslauer von Titeln träumen

Der brasilianische Nationalspieler Leonardo Abrahao darf aktuell mit den Jags Bad Vöslau von der Tabellenspitze in der HLA lachen. Der Rückraum wurde zuletzt zum Goalgetter, wäre aber beinahe zum Fußballer geworden...
Mit der gewissen Portion „Jogo Bonito“ schoss er die Vöslauer Handballer zuletzt an die Tabellenspitze der HLA: Leonardo Abrahao. Eigentlich ist der Brasilianer im Rückraum zuhause, entdeckte zuletzt aber seinen Torriecher, war in den letzten vier Partien dreimal Topscorer bei den Jags.
Beinahe Fußballer geworden
„Durch unseren Spielstil kann jeder Spieler ein Tor erzielen, wir sind unberechenbar“, weiß der 29-Jährige. Der aber beinahe zum Kicker geworden wäre, in seiner Jugend neben Handball auch Fußball spielte. Zweiteres hatte sich aber spätestens dann erledigt, als ein Angebot vom größten Handballverein des Landes, dem EC Pinheiros, eintrudelte. „Die Chance musste ich ergreifen. Ein guter Fußballer wäre aus mir eh nie geworden“, lacht Abrahao.
Brasilianer sieht gelb
Und diese Entscheidung erwies sich als goldrichtig, seit 2022 ist er fixer Bestandteil des Nationalteams von Brasilien. Sein persönliches Highlight: die Weltmeisterschaft 2023. „Wir haben in Göteborg gegen Schweden gespielt. Da waren über 12.000 Heimfans in der Halle, ich habe nur noch Gelb gesehen“, erinnert sich der Rückraum aus Sao Paulo zurück.
„Hier, um Titel zu holen“
Aktuell sieht er nur noch Blau, hat mit den Vöslauern Großes vor. „Ich bin hier, um Titel zu holen!“ Dafür muss man im Cup-Viertelfinale am Samstag (17.15) Hard biegen, Abrahao ist heiß auf das Duell. „Wir konnten sie bereits zwei Mal besiegen, müssen aber unsere beste Leistung auf’s Parkett bringen, um wieder zu gewinnen!“
Kilian Wazik
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