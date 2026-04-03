„Samba-Flair“ lässt Vöslauer von Titeln träumen

Brasilianer sieht gelb

Und diese Entscheidung erwies sich als goldrichtig, seit 2022 ist er fixer Bestandteil des Nationalteams von Brasilien. Sein persönliches Highlight: die Weltmeisterschaft 2023. „Wir haben in Göteborg gegen Schweden gespielt. Da waren über 12.000 Heimfans in der Halle, ich habe nur noch Gelb gesehen“, erinnert sich der Rückraum aus Sao Paulo zurück.



„Hier, um Titel zu holen“

Aktuell sieht er nur noch Blau, hat mit den Vöslauern Großes vor. „Ich bin hier, um Titel zu holen!“ Dafür muss man im Cup-Viertelfinale am Samstag (17.15) Hard biegen, Abrahao ist heiß auf das Duell. „Wir konnten sie bereits zwei Mal besiegen, müssen aber unsere beste Leistung auf’s Parkett bringen, um wieder zu gewinnen!“



Kilian Wazik