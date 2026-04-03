Geklärt! Technischer Defekt löste Brand aus

Nach dem Brand eines Wohnhauses im Flachauer Ortsteil Reitdorf in Salzburg am Donnerstag ist jetzt die Ursache geklärt. Ein technischer Defekt dürfte das Feuer ausgelöst haben. Der Schaden ist enorm.
Das Feuer brach am Donnerstag kurz vor Mittag aus und griff rasch auf alle Stockwerke über. Die Feuerwehr gab Alarmstufe zwei aus. Die Löschmannschaften mit 60 Kräften hatten den Brand dann rasch unter Kontrolle und konnten ein weiteres Ausbreiten verhindern.
Die Bewohner des Hauses und ihre Hunde blieben laut Feuerwehr unverletzt. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden. Seit Freitag stehen auch die Brandursache und die Schadenshöhe fest.
Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht. Es dürfte mit höchster Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt Auslöser gewesen sein. Die Schadenssumme bewegt sich im mittleren bis höheren sechsstelligen Euro-Bereich.
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