Gastrowirt zieht es vom Katschberg an den See

Denn den Chef der Ainkehr am Katschberg zieht es jetzt nämlich beruflich nach Unterkärnten. „Direkt am See zu arbeiten, das ist ein Privileg. Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben“, sagt der Gastronom, der im Sommer sein Lokal am Katschberg schließt: „Aber nur vorübergehend, bis die Bauarbeiten bei der Aineck-Bahn beendet sind“, sagt Steiner, der dann im Winter oben am Berg wieder durchstartet.