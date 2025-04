Schönborn: „Gott weiß schon, wer Papst sein wird“

Auch der irakische Kardinal Louis Raphaël Sako glaubt, dass das Konklave kurz sein wird. „Wir Kardinäle sind uns alle der Bedeutung dieses Augenblicks bewusst. Wir haben eine große Verantwortung, den besten Kandidaten zu suchen und ihn zu unterstützen“, sagte das Oberhaupt der christlichen Chaldäer im Irak im Interview mit der römischen Tageszeitung „Il Messaggero“ (Mittwoch). „Ich denke nicht an den neuen Papst als einen Amtsinhaber, einen Bürokraten. Vielmehr denke ich an einen Mann, der es versteht, sich zu öffnen und auch mit der muslimischen Welt in Dialog zu treten“, so der Kardinal aus dem Irak.