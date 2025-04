Alles beim Alten | Neue Chance

Alles beim Alten. Dass Michael Ludwig die Wiener Wahl gewinnen würde, war in Stein gemeißelt. Gewünscht hat er sich weiterhin den „4-er“ vorne. Die 40-Prozent-Schwelle wie vor fünf Jahren wieder zu überspringen, das ist sich (jedenfalls vor der Auszählung aller Wahlkarten, die erst heute abgeschlossen wird) knapp nicht ausgegangen. Die FPÖ, die 2020 im Ibiza- und Strache-Absturz-Jahr auf ein verheerendes einstelliges Ergebnis abgestürzt war, erreichte diesmal ein, wie FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz bestätigte, „normales“ Ergebnis. Mehr aber auch nicht. Platz 1 wie im Bund oder in der Steiermark – in weiter Ferne! Die Blauen erreichten etwa halb so viele Wähler wie die SPÖ. Die wird also weiter Wien regieren. Und „Brautwerber“ Michael Ludwig hat die komfortable Wahl zwischen drei „Bräuten“: Der ÖVP, die auf ein historisches, einstelliges Tief plumpste und wohl rasch ihren Chef wechseln wird, die Grünen, die unerwartet ihr gutes 2020-er-Ergebnis halten konnten und vor allem die Neos, die fast so viel dazu gewannen wie die SPÖ verlor. Alle Zeichen stehen nun auf Fortsetzung von Rot-Pink. Und so lautet die Schlagzeile in der „Krone“ heute: „In Wien bleibt alles beim Alten“. Wobei das gar keine Anspielung auf Michael Ludwigs gar nicht so hohes Alter sein soll!