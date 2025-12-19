Mord an Stefi: Verdächtiger zurück am Tatort

Der Fall hatte weit über Österreich hinaus für Entsetzen gesorgt: Tagelang galt die steirische Influencerin Stefi P. als vermisst, bis ihr Ex-Freund gestand, sie getötet und in einem Waldstück in Slowenien verscharrt zu haben. Freitagvormittag kehrte der mutmaßliche Mörder für einen Lokalaugenschein zurück an den Tatort.
Schauplatz Hochsteingasse in Graz: Hier, in einem Hochhaus in der ruhig gelegenen Wohngasse, kam es Ende November zu einer furchtbaren Bluttat. Patrick M., ein 31-jähriger Slowene, gestand nach tagelangem Schweigen, seine Ex-Freundin Stefi P. getötet zu haben.
Die 32-jährige Influencerin war tagelang verzweifelt gesucht worden, ehe Kriminalisten einen Koffer mit ihrer Leiche in einem Waldstück in Slowenien entdeckten. Bei der Obduktion in Graz stellten Gerichtsmediziner fest, dass die junge Frau erwürgt wurde, Hämatome im Gesicht zeugen außerdem von Gewalt gegen ihren Kopf. Sie soll auch eine Schnittwunde erlitten haben.
Freitagvormittag lud das Gericht schließlich zu einem Lokalaugenschein an den Tatort. Ein Dutzend Polizisten sicherte das Gebäude, danach trafen Richter, Kriminalisten und Sachverständige ein, eine Puppe wurde in das Hochhaus gebracht.
Kurz nach 10 Uhr fuhr ein Bus der Justizwache mit dem Verdächtigen vor. Der in eine schwarze Kapuzenjacke gehüllte mutmaßliche Mörder von Stefi betrat, gefesselt und streng bewacht, das Wohnhaus, in dem er und die Grazerin acht Jahre lang gewohnt hatten. Nachbarn an den Fenstern beobachteten die Szenerie, zückten ihre Handys. In der Wohnung schilderte der 31-Jährige schließlich den Ablauf der Tat.
Für die Eltern des Opfers, die ihr Kind im engsten Kreis verabschiedeten, werden es heuer traurige Weihnachten ...
