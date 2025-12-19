Mord an Stefi: Verdächtiger zurück am Tatort

Kurz nach 10 Uhr fuhr ein Bus der Justizwache mit dem Verdächtigen vor. Der in eine schwarze Kapuzenjacke gehüllte mutmaßliche Mörder von Stefi betrat, gefesselt und streng bewacht, das Wohnhaus, in dem er und die Grazerin acht Jahre lang gewohnt hatten. Nachbarn an den Fenstern beobachteten die Szenerie, zückten ihre Handys. In der Wohnung schilderte der 31-Jährige schließlich den Ablauf der Tat.