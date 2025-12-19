Vorteilswelt
Nationalbank

Japans Leitzins auf 30-Jahres-Hoch gehoben

Wirtschaft
19.12.2025 12:09
Der Yen ist trotz der Entscheidung der Bank of Japan unter Druck.
Der Yen ist trotz der Entscheidung der Bank of Japan unter Druck.(Bild: Sphurana - stock.adobe.com)

Japans Notenbank hebt den Leitzins auf den höchsten Stand seit 1995 und markiert damit eine geldpolitische Zeitenwende. Die Inflation bleibt hartnäckig, Anleihen reagieren ebenfalls sofort. Doch statt Stärke zeigt der Yen Schwäche.

Die Bank of Japan (BoJ) hat am Freitag ihren Leitzins auf den höchsten Stand seit dem Jahr 1995 angehoben. Das geldpolitische Gremium um Notenbankchef Kazuo Ueda erhöhte den Satz am Freitag einstimmig um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent. Es ist eine Abkehr von der seit Jahrzehnten extrem lockeren Geldpolitik Japans. Vor 30 Jahren hatte das Land mit den Auswirkungen einer geplatzten Spekulationsblase zu kämpfen, die für Deflation, also fallende Preise sorgte. Die Niedrigzinspolitik Japans war Teil eines langen Konjunkturprogramms. Zuletzt hatte die Notenbank die Zinsen im Jänner von 0,25 auf 0,5 Prozent angehoben.

Die Entscheidung beruht auf der hartnäckig hohen Inflation, die seit fast vier Jahren über dem Zielwert der Notenbank von zwei Prozent liegt. Im November erst erreichte die Kerninflation (schwankende Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet) einen Wert von drei Prozent.

Das Tempo, ‌mit dem wir unsere geldpolitische Unterstützung ⁠anpassen, hängt von den jeweiligen wirtschaftlichen, preislichen und finanziellen Entwicklungen ab.

Kazuo Ueda, Gouverneur der Bank of Japan

Der Yen geriet trotz der Zinserhöhung der japanischen Zentralbank unter Druck. Der Dollar stieg um bis zu 0,4 Prozent auf 156,16 Yen (0,86 Euro). Eigentlich stärken höhere Zinsen eine Währung. Am Bondmarkt kletterte ‌die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen mit 2,02 Prozent auf den höchsten Stand seit 26 Jahren. Damit dürfte es für den am stärksten verschuldeten Industriestaat der Welt teurer werden, sich neues Geld zu leihen.

Lesen Sie auch:
Die großen Autobauer und Zulieferer sind zunehmend unter Druck.
Nach US-Zöllen
Japans Exporte brechen wegen US-Zöllen ein
20.08.2025

Die Währungshüter stellten zugleich weitere Zinserhöhungen in Aussicht, sollten Preise und Löhne wie erwartet ‍steigen. Sie zeigten sich davon überzeugt, das Ziel einer Inflationsrate von zwei Prozent nachhaltig zu erreichen. 

