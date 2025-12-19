Japans Leitzins auf 30-Jahres-Hoch gehoben

Japans Notenbank hebt den Leitzins auf den höchsten Stand seit 1995 und markiert damit eine geldpolitische Zeitenwende. Die Inflation bleibt hartnäckig, Anleihen reagieren ebenfalls sofort. Doch statt Stärke zeigt der Yen Schwäche.
Die Bank of Japan (BoJ) hat am Freitag ihren Leitzins auf den höchsten Stand seit dem Jahr 1995 angehoben. Das geldpolitische Gremium um Notenbankchef Kazuo Ueda erhöhte den Satz am Freitag einstimmig um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent. Es ist eine Abkehr von der seit Jahrzehnten extrem lockeren Geldpolitik Japans. Vor 30 Jahren hatte das Land mit den Auswirkungen einer geplatzten Spekulationsblase zu kämpfen, die für Deflation, also fallende Preise sorgte. Die Niedrigzinspolitik Japans war Teil eines langen Konjunkturprogramms. Zuletzt hatte die Notenbank die Zinsen im Jänner von 0,25 auf 0,5 Prozent angehoben.
Die Entscheidung beruht auf der hartnäckig hohen Inflation, die seit fast vier Jahren über dem Zielwert der Notenbank von zwei Prozent liegt. Im November erst erreichte die Kerninflation (schwankende Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet) einen Wert von drei Prozent.
Das Tempo, mit dem wir unsere geldpolitische Unterstützung anpassen, hängt von den jeweiligen wirtschaftlichen, preislichen und finanziellen Entwicklungen ab.
Kazuo Ueda, Gouverneur der Bank of Japan
Bild: AFP/KAZUHIRO NOGI
Der Yen geriet trotz der Zinserhöhung der japanischen Zentralbank unter Druck. Der Dollar stieg um bis zu 0,4 Prozent auf 156,16 Yen (0,86 Euro). Eigentlich stärken höhere Zinsen eine Währung. Am Bondmarkt kletterte die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen mit 2,02 Prozent auf den höchsten Stand seit 26 Jahren. Damit dürfte es für den am stärksten verschuldeten Industriestaat der Welt teurer werden, sich neues Geld zu leihen.
Die Währungshüter stellten zugleich weitere Zinserhöhungen in Aussicht, sollten Preise und Löhne wie erwartet steigen. Sie zeigten sich davon überzeugt, das Ziel einer Inflationsrate von zwei Prozent nachhaltig zu erreichen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.