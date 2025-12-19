Japans Leitzins auf 30-Jahres-Hoch gehoben

Die Bank of Japan (BoJ) hat am Freitag ihren Leitzins auf den höchsten Stand seit dem Jahr 1995 angehoben. Das geldpolitische Gremium um Notenbankchef Kazuo Ueda erhöhte den Satz am Freitag einstimmig um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent. Es ist eine Abkehr von der seit Jahrzehnten extrem lockeren Geldpolitik Japans. Vor 30 Jahren hatte das Land mit den Auswirkungen einer geplatzten Spekulationsblase zu kämpfen, die für Deflation, also fallende Preise sorgte. Die Niedrigzinspolitik Japans war Teil eines langen Konjunkturprogramms. Zuletzt hatte die Notenbank die Zinsen im Jänner von 0,25 auf 0,5 Prozent angehoben.