Wechsel! Nächster Schritt für Sohn von Andi Herzog

Der 18-Jährige steht ab 1. Jänner 2026 beim FCM Traiskirchen unter Vertrag. Das gab der Klub aus der Regionalliga Ost via Instagram bekannt. Für den Offensivspieler bedeutet der Wechsel den Sprung aus der 1. Landesliga Niederösterreich. Zuletzt lief Herzog seit Anfang 2025 für den SV Stockerau auf. Dort kam er auf acht Einsätze, stand zweimal in der Startelf und steuerte eine Vorlage bei.