Wechsel! Nächster Schritt für Sohn von Andi Herzog

Der nächste Schritt für Luca Herzog! Der ältere Sohn von ÖFB-Legende Andi Herzog wechselt zur kommenden Saison eine Liga nach oben.
Der 18-Jährige steht ab 1. Jänner 2026 beim FCM Traiskirchen unter Vertrag. Das gab der Klub aus der Regionalliga Ost via Instagram bekannt. Für den Offensivspieler bedeutet der Wechsel den Sprung aus der 1. Landesliga Niederösterreich. Zuletzt lief Herzog seit Anfang 2025 für den SV Stockerau auf. Dort kam er auf acht Einsätze, stand zweimal in der Startelf und steuerte eine Vorlage bei.
Admira-Ausbildung
„Mit viel Ehrgeiz, Lernbereitschaft und Entwicklungspotenzial verstärkt er ab sofort unseren Kader“, schreibt der Klub. Herzog begann seine Fußballlaufbahn im Nachwuchs von Breitenfurt, ehe er im Alter von neun Jahren zur Admira wechselte. In der Südstadt durchlief er sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18. Der Sprung in den Profibereich oder zu den Admira Panthers blieb ihm jedoch verwehrt. Nun soll der nächste Anlauf in Traiskirchen gelingen.
