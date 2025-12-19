Arsen im Trinkwasser: Hoffen auf Weihnachtswunder

Geduld ist bei den Bewohnern der obersteirischen Gemeinde Ranten gefragt: Seit bei einer Routinekontrolle im November festgestellt wurde, dass das Trinkwasser stark mit Arsen belastet ist, sitzen die Betroffenen auf dem Trockenen. An einer Lösung wird unter Hochdruck gearbeitet – nun hofft man auf ein Weihnachtswunder.