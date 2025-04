Wo können wir in Zukunft noch schwimmen gehen?

Land nahm Konzept an, doch Höhe reicht nicht

Zufrieden ist man, dass das Förderkonzept so wie vorgeschlagen vom Land übernommen wurde. „Leider aber nicht die Förderhöhe“, merkt Mayerhofer an. Konkret: Das Land stellt bis 2030 insgesamt 75 Millionen Euro Förderung bereit (50 Millionen für Sanierungen, 25 Millionen für laufende Betriebszuschüsse). „Brauchen würden wir 100 statt 50 Millionen Euro für Sanierungen“, meint Kirchmair.