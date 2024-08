Ende der Schließ-Orgie bei Tiroler Bädern

Tiroler Bädertopf in Aussicht

„Auf dieser Basis stellen wir einen Tiroler Bädertopf in Aussicht. Aus den Mitteln heraus sollen Lücken in der Versorgung geschlossen, dringend notwendige Sanierungen durchgeführt und eine laufende Schwimmflächenförderung umgesetzt werden“, so die Regierungsspitze.