„Bäderpaket hilft uns bei Neubau nicht weiter“

Laufender Betrieb nicht zwingend gesichert

Auch in Imst steht man dem Bau eines Hallenbades offen gegenüber. Bereits im Jahr 2015 versuchte die Stadtgemeinde ein solches zu errichten. Nun scheitert das Vorhaben abermals an den umliegenden Gemeinden. Imst ist nach größeren Investitionen wie jener in den Neubau der Bergbahn auf Unterstützung der Nachbarorte angewiesen. „Diese sind aber nicht bereit, in ein Schwimmbad dauerhaft zu investieren“, heißt es vonseiten des Imster Bürgermeisters Stefan Weirather (VP).