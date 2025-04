Grüne will Fahrprüfung auf Türkisch und Arabisch

Zur Abstimmung gelang die umstrittene Forderung dann allerdings nicht. Die Mandatarin zog sie, trotz Ankündigung in den sozialen Medien, wieder zurück. Die Forderung sei bloß ein Entwurf gewesen, so Aslan zur „Krone“. „Ich bin keine Expertin, aber als Integrationssprecherin bin ich natürlich für Mehrsprachigkeit.“ Sie habe den Antrag jetzt an ihre grünen Kollegen im Parlament weitergeleitet, weil für die Angelegenheit der Bund zuständig ist.