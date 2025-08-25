Vorteilswelt
Vor US-Open-Start

Sinner lässt mit Liebesgeständnis aufhorchen

Tennis
25.08.2025 15:21
Jannik Sinner ist verliebt – sehr wahrscheinlich in Laila Hasanovic.
Jannik Sinner ist verliebt – sehr wahrscheinlich in Laila Hasanovic.(Bild: GEPA)

Über Privates redet Tennis-Superstar Jannik Sinner ungern und eigentlich nie. Nun konnte ihm eine Journalistin in einem Interview jedoch ein Liebesgeständnis entlocken.

Kurz vor den US Open stellte sich der Südtiroler den Fragen einer Reporterin des italienischen Blatts „Corriere della Sera“. Zum Abschluss des Gesprächs versuchte sie ihr Glück und wollte vom Weltranglistenersten wissen, ob er aktuell verliebt sei. „Ja, das bin ich, aber über das Privatleben möchte ich nicht sprechen.“

Jannik Sinner trainierte auf dem Arthur Ashe Court.
Wer denn die Herzdame ist, wollte Sinner also nicht preisgeben. Aber man dürfte wohl eine Wette darauf abschließen, dass es sich dabei um Topmodel Laila Hasanovic handelt. Die Dänin begleitete den Südtiroler zuletzt zu den Grand-Slam-Turnieren in Paris und Wimbledon, außerdem wurde das Paar in Kopenhagen und Monte Carlo gesichtet.

Jannik Sinner
Jannik Sinner(Bild: AP/Associated Press)

Hasanovic ist Schumacher-Ex
Vor wenigen Monaten hatte sich Sinner von Tenniskollegin Ana Kalinskaya getrennt, Hasanovic gab dem früheren Formel-1-Fahrer Mick Schumacher den Laufpass. Man darf davon ausgehen, dass sich das dänische Topmodel auch beim Grand-Slam-Turnier in New York blicken lässt ...

