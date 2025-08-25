Sinner lässt mit Liebesgeständnis aufhorchen

Wer denn die Herzdame ist, wollte Sinner also nicht preisgeben. Aber man dürfte wohl eine Wette darauf abschließen, dass es sich dabei um Topmodel Laila Hasanovic handelt. Die Dänin begleitete den Südtiroler zuletzt zu den Grand-Slam-Turnieren in Paris und Wimbledon, außerdem wurde das Paar in Kopenhagen und Monte Carlo gesichtet.