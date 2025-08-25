Sinner lässt mit Liebesgeständnis aufhorchen

Über Privates redet Tennis-Superstar Jannik Sinner ungern und eigentlich nie. Nun konnte ihm eine Journalistin in einem Interview jedoch ein Liebesgeständnis entlocken.
Kurz vor den US Open stellte sich der Südtiroler den Fragen einer Reporterin des italienischen Blatts „Corriere della Sera“. Zum Abschluss des Gesprächs versuchte sie ihr Glück und wollte vom Weltranglistenersten wissen, ob er aktuell verliebt sei. „Ja, das bin ich, aber über das Privatleben möchte ich nicht sprechen.“
Wer denn die Herzdame ist, wollte Sinner also nicht preisgeben. Aber man dürfte wohl eine Wette darauf abschließen, dass es sich dabei um Topmodel Laila Hasanovic handelt. Die Dänin begleitete den Südtiroler zuletzt zu den Grand-Slam-Turnieren in Paris und Wimbledon, außerdem wurde das Paar in Kopenhagen und Monte Carlo gesichtet.
Hasanovic ist Schumacher-Ex
Vor wenigen Monaten hatte sich Sinner von Tenniskollegin Ana Kalinskaya getrennt, Hasanovic gab dem früheren Formel-1-Fahrer Mick Schumacher den Laufpass. Man darf davon ausgehen, dass sich das dänische Topmodel auch beim Grand-Slam-Turnier in New York blicken lässt ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.