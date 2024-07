Zieht Türkenpartei 2025 ins Wiener Rathaus ein?

Die Aufregung war groß, als kürzlich bekannt geworden ist, dass sich in Wiener Neustadt (NÖ) eine islamische Partei gegründet hat, die bei den Nationalratswahlen im Herbst 2024 antreten will. Mittlerweile sind in ganz Europa Islamparteien auf dem Vormarsch. Wäre so eine Bewegung auch in Wien erfolgreich? Etwa bei der Wien-Wahl 2025?